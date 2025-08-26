Fbise Announces Intermediate Part Ii Toppers List

By Abdul Wasay ⏐ 46 mins ago ⏐ Newspaper Icon Newspaper Icon 2 min read
Fbise Announces Intermediate Part Ii Toppers From Various Groups

The Federal Board of Intermediate and Secondary Education (FBISE) has just announced the results for HSSC Part I & II from the 1st Annual Examinations of 2025.

In addition, the FBISE has shared the names of the top performers in various categories, including Pre Medical, Pre Engineering, Commerce Group, and Humanities Group.

Position Holders List—HSSC-II 2025 (Pre-Medical Group)

First Position

MARKS 1071
ROLL NO. 5255801
NAME ALEENA TARIQ
INST. ARMY PUBLIC SCHOOL & COLLEGE GIRLS PASBAN RAWALPINDI CANTONMENT

Second Position

MARKS 1070
ROLL NO. 5260970
NAME WARDA SARFARAZ
INST. THE SCHOLARS SCIENCE COLLEGE, A-59/23

Third Position

MARKS 1069
ROLL NO. 5257480
NAME URWAH MALIK
INST. ARMY PUBLIC SCHOOL & COLLEGE (GIRLS),
208 HUMAYUN ROAD, RAWALPINDI CANTT.

Third Position

MARKS 1069
ROLL NO. 5262087
NAME MINAHIL MURATZA
INST. ARMY PUBLIC SCHOOL & COLLEGE , GUJRANWALA CANTT

Position Holders List—HSSC-II 2025 (Pre-Engineering Group)

First Position

MARKS 1063
ROLL NO. 5084226
NAME MUZAMMIL SAJID
INST. THE SCHOLARS SCIENCE COLLEGE, A-59/23, THE MALL, LALA RUKH, WAH CANTT

Second Position

MARKS 1059
ROLL NO. 1300138 5082180
NAME MUHAMMAD SAMI
INST. KIPS COLLEGE WAH CANTT CAMPUS, OPPOSITE KOHISTAN ENCLAVE GT ROAD WAH CANTT

 

Third Position

MARKS 1054
ROLL NO. 5296424
NAME AISHA NAEEM
INST. ARMY PUBLIC SCHOOL, FORT ROAD, RAWALPINDI CANTT.

Position Holders List—HSSC-II 2025 (Commerce Group)

First Position

MARKS 1025
ROLL NO. 5340236
NAME JANNAT NAZIR
INST. PUNJAB COLLEGE CAMPUS OF HILL HOUSE BOARDING SCHOOL, PLOT NO. 25, SECTOR H-11/4, ISLAMABAD

Second Position

MARKS 1020
ROLL NO. 1300138 5340237
NAME SHAZIA MAHNOOR
INST. PUNJAB COLLEGE CAMPUS OF HILL HOUSE BOARDING SCHOOL, PLOT NO. 25, SECTOR H-11/4, ISLAMABAD

 

Third Position

MARKS 1013
ROLL NO. 5340235
NAME ZAINAB WAQAR
INST. PUNJAB COLLEGE CAMPUS OF HILL HOUSE BOARDING SCHOOL, PLOT NO. 25, SECTOR H-11/4, ISLAMABAD

Position Holders List—HSSC-II 2025 (Humanities Group)

First Position

Fbise Announces Intermediate Part Ii Toppers List

MARKS 986
ROLL NO. 5231636
NAME DINAH KHAN
INST. PAKISTAN INTERNATIONAL SCHOOL, (PAKISTAN SECTION), P.O BOX.1439, AL-KHOBAR-31952, SAUDI ARABIA

 

Second Position

Fbise Announces Intermediate Part Ii Toppers List

MARKS 981
ROLL NO. 1300138 5000109
NAME TALHA SHAMAS
INST. INSTITUTE OF ISLAMIC SCIENCES, SATRA MEEL, (F.A), ISLAMABAD

 

Second Position

Fbise Announces Intermediate Part Ii Toppers List

MARKS 981
ROLL NO. 5223746
NAME ZOHA
INST. PUNJAB COLLEGE CAMPUS OF HILL HOUSE BOARDING SCHOOL, PLOT NO. 25, SECTOR H-11/4, ISLAMABAD

 

Third Position

Fbise Announces Intermediate Part Ii Toppers List

MARKS 974
ROLL NO. 5231616
NAME SIDRA
INST. TAJ AL-DEEN, AL MAKKI AZIZYAH, P.O BOX. 7436, JEDDAH 21462, SAUDI ARABIA

Abdul Wasay

Abdul Wasay explores emerging trends across technology, innovation, and digital life. He unpacks gaming, crypto, AI, and social media platforms for TechJuice in a way anyone can follow, and is always curious to learn more.

Latest News

Xai Files Antitrust Suit Against Apple And Openai Over Chatgpt Integration
xAI Files Antitrust Suit Against Apple and OpenAI Over ChatGPT Integration
Two Pakistani Companies Named Among Forbes Asias Top 100
Two Pakistani Companies Named Among Forbes Asia’s Top 100
Apples Future Iphone Redesigns From Iphone 17 Air To Iphone 20
Apple’s Future iPhone Redesigns: From iPhone 17 Air to iPhone 20
Realme
Realme to Reveal 15,000mAh Prototype Phone During 828 Fan Festival
Pubg Mobile X Nailoong Collab Brings Adorable Dino To Battle Royale
PUBG Mobile × Nailoong Collab Brings Adorable Dino to Battle Royale
Nccia Reveals Bold New Reforms To Curb Online Financial Fraud
NCCIA Reveals Bold New Reforms to Curb Online Financial Fraud
FBISE HSSC Results 2025
FBISE Announces Inter Part II Result 2025
FBISE HSSC Results 2025
FBISE Announces Inter Part I Result 2025
Tax Relief On Old Car Imports Proposed In Budget Plan Sent To Imf
Govt Announces 40% Tariff on Used Car Imports
Fortnite Update Incoming Heres Whats Dropping On August 26 2025
Fortnite v37.10 Update Incoming: Here’s What’s Dropping on August 26
Punjab Workers Flats Scheme Opens For Applications
Punjab Workers Flats Scheme Opens for Applications
Haball Secures Pso Psp Approval To Transform B2b Payments
Haball Secures PSO/PSP Approval to Transform B2B Payments
Bisp Digital Wallet Launched To Benefit 10 Million Families In Pakistan
BISP Digital Wallet Launched to Benefit 10 Million Families in Pakistan