By Zohaib Shah ⏐ 51 mins ago ⏐ Newspaper Icon Newspaper Icon 2 min read
Bise Bannu

The Board of Intermediate and Secondary Education (BISE) Bannu has declared the Intermediate Part I & II Annual Examination 2025 (First Term) results today, Saturday, August 30, 2025, with the top position holders announced in a special ceremony held at 10:00 AM at the Bannu Board office.

Position Holders List—Pre-Medical Group

Pos Name Father’s Name R.No Marks
1st ABDUL MAJEED BAKHT ALI SHAH 402816 1127/1200
2nd RABIA SAADULLAH KHAN SAADULLAH KHAN 400429 1122/1200
2nd AQSA KHAN BALQIAZ KHAN 400412 1122/1200
3rd MALAIKA NOREEN MOHAMMAD RAFIQ KHAN 400375 1109/1200

Position Holders List—Pre-Engineering Group

Pos Name Father’s Name R.No Marks
1st FARMAN ULLAH MUHAMMAD SHAHEEN 409436 1056/1200
2nd MUHAMMAD NOUMAN SAIF UR RAHMAN 408730 1045/1200
3rd M. TUFAIL MIR MIR DAD KHAN 409474 1039/1200

Position Holders List—Computer & General Science Group

Pos Name Father’s Name R.No Marks
1st SAQIB ULLAH MAIZ ULLAH KHAN 412704 1100/1200
2nd ABDULLAH KHAN M. NAWAZ KHAN 412656 1084/1200
3rd M. NASIR KHAN NASIB NAWAZ KHAN 412636 1059/1200

Position Holders List—Humanities Group

Pos Name Father’s Name R.No Marks
1st MALAIKA MUQADDAS AMIN KHAN 410341 1073/1200
2nd SADIA FARID M. FARID ULLAH KHAN 409969 1026/1200
3rd ZULKIFA REHMAN MASOOD REHMAN 410593 1018/1200

Zohaib Shah

Tech writer passionate about the latest gadgets, AI, and digital trends. Sharing clear insights to help readers stay informed and ahead.

