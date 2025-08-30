BISE Bannu Announces Intermediate Part I & Part II Toppers List
The Board of Intermediate and Secondary Education (BISE) Bannu has declared the Intermediate Part I & II Annual Examination 2025 (First Term) results today, Saturday, August 30, 2025, with the top position holders announced in a special ceremony held at 10:00 AM at the Bannu Board office.
Position Holders List—Pre-Medical Group
|Pos
|Name
|Father’s Name
|R.No
|Marks
|1st
|ABDUL MAJEED
|BAKHT ALI SHAH
|402816
|1127/1200
|2nd
|RABIA SAADULLAH KHAN
|SAADULLAH KHAN
|400429
|1122/1200
|2nd
|AQSA KHAN
|BALQIAZ KHAN
|400412
|1122/1200
|3rd
|MALAIKA NOREEN
|MOHAMMAD RAFIQ KHAN
|400375
|1109/1200
Position Holders List—Pre-Engineering Group
|Pos
|Name
|Father’s Name
|R.No
|Marks
|1st
|FARMAN ULLAH
|MUHAMMAD SHAHEEN
|409436
|1056/1200
|2nd
|MUHAMMAD NOUMAN
|SAIF UR RAHMAN
|408730
|1045/1200
|3rd
|M. TUFAIL MIR
|MIR DAD KHAN
|409474
|1039/1200
Position Holders List—Computer & General Science Group
|Pos
|Name
|Father’s Name
|R.No
|Marks
|1st
|SAQIB ULLAH
|MAIZ ULLAH KHAN
|412704
|1100/1200
|2nd
|ABDULLAH KHAN
|M. NAWAZ KHAN
|412656
|1084/1200
|3rd
|M. NASIR KHAN
|NASIB NAWAZ KHAN
|412636
|1059/1200
Position Holders List—Humanities Group
|Pos
|Name
|Father’s Name
|R.No
|Marks
|1st
|MALAIKA MUQADDAS
|AMIN KHAN
|410341
|1073/1200
|2nd
|SADIA FARID
|M. FARID ULLAH KHAN
|409969
|1026/1200
|3rd
|ZULKIFA REHMAN
|MASOOD REHMAN
|410593
|1018/1200