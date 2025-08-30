BISE Kohat Announces HSSC Part I & II Annual Examination Toppers List
The Board of Intermediate and Secondary Education (BISE) Kohat announced the HSSC Part I & II Annual-I Examination 2025 results today, August 30, with the top position holders revealed at a special ceremony held at 10:00 AM in Iftikhar Auditorium, Kohat University of Science and Technology (KUST).
Position Holders List—Pre-Medical Group
|Pos
|R.No
|Name
|Father’s Name
|Marks
|Grade
|Institution
|1st
|68605
|AHMAD ALI
|ABDUL HAKEEM
|1159
|A1
|CADET COLLEGE
KOHAT
|2nd
|75581
|AHMAD SOHAIB
|SALIM KHAN
|1134
|A1
|CHOKARA SCIENCE
SCHOOL & COLLEGE
CHOKARA KARAK
|2nd
|68610
|MUHAMMAD
AREEB
|ARSHAD FARZOOQ
|1134
|A1
|CADET COLLEGE
KOHAT
|3rd
|58939
|MAIDA IJAZ
|SHOAIB HUSSAIN
|1127
|A1
|IQRA PUBLIC SCHOOL
& COLLEGE KOHAT
Position Holders List—Pre-Engineering Group
|Pos
|R.No
|Name
|Father’s Name
|Marks
|Grade
|Institution
|1st
|81736
|MUHAMMAD
ARQAM PARACHA
|MUHAMMAD
SHIRAZ PARACHA
|1124
|A1
|CADET COLLEGE
KOHAT
|1st
|81738
|SYED ADAN RAZA
|SYED RAZA ALI SHAH
|1124
|A1
|CADET COLLEGE
KOHAT
|2nd
|81704
|AHMED BIN FAKHAR
|FAKHAR BASHIR
|1107
|A1
|CADET COLLEGE
KOHAT
|2nd
|81717
|MUHAMMAD
OMAR
|IHTESHAM UL HAQ
|1107
|A1
|CADET COLLEGE
KOHAT
|3rd
|81747
|SALAR KHAN
|RUSTAM KHAN
|1069
|A1
|CADET COLLEGE
KOHAT
Position Holders List—Computer & General Science Group
|Pos
|R.No
|Name
|Father’s Name
|Marks
|Grade
|Institution
|1st
|87643
|Hazrat Ullah
|Moien Shah
|1090
|A1
|New Kohsar Public
School & College Sadda
Kurram
|2nd
|89315
|Mahir Hussain
|Rehman Ali
|1075
|A1
|Concept-Based School
& College Parachinar
Kurram
|3rd
|87605
|Sohail Abbas
|Munir Abbas
|1070
|A1
|New Kohsar Public
School & College Sadda
Kurram
|3rd
|87825
|Abdul Kalam
|Asghar Khan
|1070
|A1
|Cambridge Public
School & College Sadda
Kurram
Position Holders List—Humanities Group
|Pos
|R.No
|Name
|Father’s Name
|Marks
|Grade
|Institution
|1st
|65235
|Romaisa Fahim
|Fahim Ullah
|1037
|A1
|Govt. Girls Degree
College Banda Daud
Shah Karak
|2nd
|64472
|Khadija Bibi
|Zahoor Khan
|1026
|A1
|Govt. Girls Higher
Secondary School
Behzadi Chikar Kot, Kohat
|3rd
|64837
|Amna Bibi
|Ameer Shah Zada
|1022
|A1
|Govt. Girls Higher
Secondary School Lachi
Kohat
