By Zohaib Shah ⏐ 30 mins ago ⏐ Newspaper Icon Newspaper Icon 2 min read
Bise Kohat

The Board of Intermediate and Secondary Education (BISE) Kohat announced the HSSC Part I & II Annual-I Examination 2025 results today, August 30, with the top position holders revealed at a special ceremony held at 10:00 AM in Iftikhar Auditorium, Kohat University of Science and Technology (KUST).

Position Holders List—Pre-Medical Group

Position Holders List—Pre-Medical Group

Pos R.No Name Father’s Name Marks Grade Institution
1st 68605 AHMAD ALI ABDUL HAKEEM 1159 A1 CADET COLLEGE
KOHAT
2nd 75581 AHMAD SOHAIB SALIM KHAN 1134 A1 CHOKARA SCIENCE
SCHOOL & COLLEGE
CHOKARA KARAK
2nd 68610 MUHAMMAD
AREEB		 ARSHAD FARZOOQ 1134 A1 CADET COLLEGE
KOHAT
3rd 58939 MAIDA IJAZ SHOAIB HUSSAIN 1127 A1 IQRA PUBLIC SCHOOL
& COLLEGE KOHAT

Position Holders List—Pre-Engineering Group

Position Holders List—Pre-Engineering Group

Pos R.No Name Father’s Name Marks Grade Institution
1st 81736 MUHAMMAD
ARQAM PARACHA		 MUHAMMAD
SHIRAZ PARACHA		 1124 A1 CADET COLLEGE
KOHAT
1st 81738 SYED ADAN RAZA SYED RAZA ALI SHAH 1124 A1 CADET COLLEGE
KOHAT
2nd 81704 AHMED BIN FAKHAR FAKHAR BASHIR 1107 A1 CADET COLLEGE
KOHAT
2nd 81717 MUHAMMAD
OMAR		 IHTESHAM UL HAQ 1107 A1 CADET COLLEGE
KOHAT
3rd 81747 SALAR KHAN RUSTAM KHAN 1069 A1 CADET COLLEGE
KOHAT

Position Holders List—Computer & General Science Group

Position Holders List—Computer and Science Group

Pos R.No Name Father’s Name Marks Grade Institution
1st 87643 Hazrat Ullah Moien Shah 1090 A1 New Kohsar Public
School & College Sadda
Kurram
2nd 89315 Mahir Hussain Rehman Ali 1075 A1 Concept-Based School
& College Parachinar
Kurram
3rd 87605 Sohail Abbas Munir Abbas 1070 A1 New Kohsar Public
School & College Sadda
Kurram
3rd 87825 Abdul Kalam Asghar Khan 1070 A1 Cambridge Public
School & College Sadda
Kurram

Position Holders List—Humanities Group

Position Holders List—Humanities Group

Pos R.No Name Father’s Name Marks Grade Institution
1st 65235 Romaisa Fahim Fahim Ullah 1037 A1 Govt. Girls Degree
College Banda Daud
Shah Karak
2nd 64472 Khadija Bibi Zahoor Khan 1026 A1 Govt. Girls Higher
Secondary School
Behzadi Chikar Kot, Kohat
3rd 64837 Amna Bibi Ameer Shah Zada 1022 A1 Govt. Girls Higher
Secondary School Lachi
Kohat

BISE Kohat Board Overall Top 3 Position Holders List

BISE Kohat Board Overall Top 3 Position Holders List

Pos R.No Name Father’s Name Marks Grade Institution
1st 68605 AHMAD ALI ABDUL HAKEEM 1159 A1 CADET COLLEGE
KOHAT
2nd 75581 AHMAD SOHAIB SALIM KHAN 1134 A1 CHOKARA SCIENCE
SCHOOL & COLLEGE
CHOKARA KARAK
2nd 68610 MUHAMMAD
AREEB		 ARSHAD FARZOOQ 1134 A1 CADET COLLEGE
KOHAT
3rd 58939 MAIDA IJAZ SHOAIB HUSSAIN 1127 A1 IQRA PUBLIC SCHOOL
& COLLEGE KOHAT

 

Zohaib Shah

Tech writer passionate about the latest gadgets, AI, and digital trends. Sharing clear insights to help readers stay informed and ahead.

