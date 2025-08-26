FBISE Announces HSSC Part II Toppers List
The Federal Board of Intermediate and Secondary Education (FBISE) has just announced the results for HSSC Part I & II from the 1st Annual Examinations of 2025.
In addition, the FBISE has shared the names of the top performers in various categories, including Pre Medical, Pre Engineering, Commerce Group, and Humanities Group.
Position Holders List—HSSC-II 2025 (Pre-Medical Group)
First Position
|MARKS
|1071
|ROLL NO.
|5255801
|NAME
|ALEENA TARIQ
|INST.
|ARMY PUBLIC SCHOOL & COLLEGE GIRLS PASBAN RAWALPINDI CANTONMENT
Second Position
|MARKS
|1070
|ROLL NO.
|5260970
|NAME
|WARDA SARFARAZ
|INST.
|THE SCHOLARS SCIENCE COLLEGE, A-59/23
Third Position
|MARKS
|1069
|ROLL NO.
|5257480
|NAME
|URWAH MALIK
|INST.
|ARMY PUBLIC SCHOOL & COLLEGE (GIRLS),
208 HUMAYUN ROAD, RAWALPINDI CANTT.
Third Position
|MARKS
|1069
|ROLL NO.
|5262087
|NAME
|MINAHIL MURATZA
|INST.
|ARMY PUBLIC SCHOOL & COLLEGE , GUJRANWALA CANTT
Position Holders List—HSSC-II 2025 (Pre-Engineering Group)
First Position
|MARKS
|1063
|ROLL NO.
|5084226
|NAME
|MUZAMMIL SAJID
|INST.
|THE SCHOLARS SCIENCE COLLEGE, A-59/23, THE MALL, LALA RUKH, WAH CANTT
Second Position
|MARKS
|1059
|ROLL NO. 1300138
|5082180
|NAME
|MUHAMMAD SAMI
|INST.
|KIPS COLLEGE WAH CANTT CAMPUS, OPPOSITE KOHISTAN ENCLAVE GT ROAD WAH CANTT
Third Position
|MARKS
|1054
|ROLL NO.
|5296424
|NAME
|AISHA NAEEM
|INST.
|ARMY PUBLIC SCHOOL, FORT ROAD, RAWALPINDI CANTT.
Position Holders List—HSSC-II 2025 (Commerce Group)
First Position
|MARKS
|1025
|ROLL NO.
|5340236
|NAME
|JANNAT NAZIR
|INST.
|PUNJAB COLLEGE CAMPUS OF HILL HOUSE BOARDING SCHOOL, PLOT NO. 25, SECTOR H-11/4, ISLAMABAD
Second Position
|MARKS
|1020
|ROLL NO. 1300138
|5340237
|NAME
|SHAZIA MAHNOOR
|INST.
|PUNJAB COLLEGE CAMPUS OF HILL HOUSE BOARDING SCHOOL, PLOT NO. 25, SECTOR H-11/4, ISLAMABAD
Third Position
|MARKS
|1013
|ROLL NO.
|5340235
|NAME
|ZAINAB WAQAR
|INST.
|PUNJAB COLLEGE CAMPUS OF HILL HOUSE BOARDING SCHOOL, PLOT NO. 25, SECTOR H-11/4, ISLAMABAD
Position Holders List—HSSC-II 2025 (Humanities Group)
First Position
|MARKS
|986
|ROLL NO.
|5231636
|NAME
|DINAH KHAN
|INST.
|PAKISTAN INTERNATIONAL SCHOOL, (PAKISTAN SECTION), P.O BOX.1439, AL-KHOBAR-31952, SAUDI ARABIA
Second Position
|MARKS
|981
|ROLL NO. 1300138
|5000109
|NAME
|TALHA SHAMAS
|INST.
|INSTITUTE OF ISLAMIC SCIENCES, SATRA MEEL, (F.A), ISLAMABAD
Second Position
|MARKS
|981
|ROLL NO.
|5223746
|NAME
|ZOHA
|INST.
|PUNJAB COLLEGE CAMPUS OF HILL HOUSE BOARDING SCHOOL, PLOT NO. 25, SECTOR H-11/4, ISLAMABAD
Third Position
|MARKS
|974
|ROLL NO.
|5231616
|NAME
|SIDRA
|INST.
|TAJ AL-DEEN, AL MAKKI AZIZYAH, P.O BOX. 7436, JEDDAH 21462, SAUDI ARABIA